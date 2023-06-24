رئيس الوزراء البريطاني يدعو جميع الأطراف في روسيا للتصرف بمسئولية

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، منذ قليل، جميع الأطراف في روسيا للتصرف بمسئولية وحماية المدنيين، وفقا لما نشرته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وجاء ذلك في غضون إعلان مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، أمس الجمعة، الزحف في اتجاه العاصمة الروسية موسكو في عملية أسموها "المسيرة من أجل العدالة" زاعمين أن الهدف هو تطهير المؤسسة العسكرية الروسية من الفساد.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ذلك "تمردا مسلحا"، متوعدا بالرد الحازم والقوي.

وبدوره، أعلن قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، يفجيني بريجوزين، أنه هو وقواته لن يسلموا أنفسهم للسلطات الروسية، وسيستمروا في "القتال من أجل روسيا".