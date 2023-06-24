 رئيس الوزراء البريطاني يدعو جميع الأطراف في روسيا للتصرف بمسئولية - بوابة الشروق
السبت 24 يونيو 2023 3:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء البريطاني يدعو جميع الأطراف في روسيا للتصرف بمسئولية

أحمد حسن
نشر في: السبت 24 يونيو 2023 - 3:10 م | آخر تحديث: السبت 24 يونيو 2023 - 3:10 م

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، منذ قليل، جميع الأطراف في روسيا للتصرف بمسئولية وحماية المدنيين، وفقا لما نشرته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية في نبأ عاجل عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وجاء ذلك في غضون إعلان مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، أمس الجمعة، الزحف في اتجاه العاصمة الروسية موسكو في عملية أسموها "المسيرة من أجل العدالة" زاعمين أن الهدف هو تطهير المؤسسة العسكرية الروسية من الفساد.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ذلك "تمردا مسلحا"، متوعدا بالرد الحازم والقوي.

وبدوره، أعلن قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، يفجيني بريجوزين، أنه هو وقواته لن يسلموا أنفسهم للسلطات الروسية، وسيستمروا في "القتال من أجل روسيا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك