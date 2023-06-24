غلق مخبز لمدة شهر وتحرير 14 محضرا بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية شبراخيت والرحمانية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 14 محضرا متنوعا فى مجال المخابز على النحو التالى، ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 26 جرام للرغيف الواحد وغلقه لمدة شهر، و4 مخابز تصرفوا فى كمية من الدقيق البلدي المدعم قدرها 71 شيكارة عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير المشروع، مخابز قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.كانت الحملة برئاسة السيد الوكيل وبرفقة تامر مبارك مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.