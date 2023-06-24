عمدة موسكو: إجراءات لمكافحة الإرهاب وزيادة الرقابة على حركة المرور

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم السبت، تفعيل إجراءات مكافحة الإرهاب في موسكو، بالإضافة إلى زيادة الرقابة والسيطرة على حركة المرور.

وأضاف سوبيانين "بسبب المعلومات الواردة، فإن تدابير مكافحة الإرهاب الهادفة إلى تعزيز التدابير الأمنية، سارية في موسكو، وقد تم فرض المزيد من الرقابة على حركة المرور على الطرق، ومن الممكن تقييد التجمعات الجماهيرية.. يرجى التعامل مع التدابير المفعلة بتفهم".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وفي وقت سابق، نشر مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية يفجيني بريجوجين، عدة رسائل صوتية، عبر قناته على تطبيق تليجرام، ادعى خلالها أن وحداته تعرضت لضربات جوية، متهما القيادة العسكرية الروسية، وفي هذا الصدد، رفعت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية قضية جنائية بتهمة الدعوة لتمرد مسلح.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية التقارير المتعلقة بالضربات على وحدات فاجنر العسكرية الخاصة بأنها كاذبة، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بالوضع حول ويتم اتخاذ الإجراءات الضرورية.