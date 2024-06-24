 وفاة المخرج حسام النبوى بعد صراع مع سرطان الرئة - بوابة الشروق
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وفاة المخرج حسام النبوى بعد صراع مع سرطان الرئة


نشر في: الإثنين 24 يونيو 2024 - 10:07 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2024 - 10:07 م

رحل عن عالمنا المخرج حسام النبوي بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، وقامت نقابة المهن السينمائية بإنها إجراءات الدفن، وستقام صلاة الجنازة، اليوم، عقب صلاة العشاء بمسجد الشامي بالمحلة الكبرى، والعزاء غدًا بقاعة المناسبات في نفس المسجد.

ونعى مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانيين العرب، بمزيد من الحزن والأسى المخرج حسام النبوي الذي وافته المنية مساء اليوم بعد صراع مرير مع مرض السرطان، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر.

وعمل حسام النبوي مخرجا مساعدا في العديد من الأعمال الدرامية، منها: ألف سلامة، أكتوبر الآخر، المصراوية الجزء الثاني، عدى النهار، امرأة من الصعيد الجواني، النساء قادمون، يا رجال العالم اتحدوا، اللص الذي أحبه، وذئاب الجبل.

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