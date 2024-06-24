استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ في غزة بغارة إسرائيلية

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ في غزة، هاني الجعفراوي، نتيجة استهداف الاحتلال لعيادة الدرج بغزة.

ونعت وزارة الصحة في بيان لها، فجر الاثنين، الجعفراوي، قائلة إن "الشهيد مثّل مع إخوانه المسعفين نموذجا صلبا من الثبات والعزيمة والتضحية وهم يؤدون واجبهم الإنساني في إخلاء الجرحى والشهداء على مدار الساعة رغم القصف والتهديد الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية"، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وأكدت الوزارة عزمها "مواصلة واجبها الإنساني الطبي رغم الاستهداف الممنهج والقتل المباشر الذي طال 500 كادر صحي حتى اللحظة واعتقال أكثر من 310 آخرين في ظروف قاسية وغير إنسانية".

وجددت وزارة الصحة مطالبتها للمجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية بوقف العدوان الاسرائيلي عن قطاع غزة وحماية المنظومة الصحية وكوادرها وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا وقتله المتعمد للكوادر الصحية والإنسانية.