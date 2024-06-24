مسؤولون إسرائيليون يتحدثون عن هدية قدمها نتنياهو لحماس على طبق من ذهب

استغرب المسؤولون المشاركون في مفاوضات صفقة التبادل تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال في مقابلة مع القناة 14 إنه مستعد لـ"صفقة جزئية ستعيد بعض المختطفين".



ووفقا لهم فإن كلامه يتعارض مع اقتراح بايدن ومع التفويض الذي سمح به هو نفسه، مضيفين: "نتنياهو يرفض ما قدمناه، والذي تضمن في النهاية وقف الحرب، حماس تبحث عن اليقين بأننا سنمضي إلى المرحلة الثانية من الصفقة ونحن نبحث عن الغموض الذي لم تعد هناك حاجة إليه بعد ما قاله".

وشددت المصادر على أن "نتنياهو قدم هدية هائلة لحماس، ومنحها فرصة القول إن نتنياهو أفشل الصفقة، قد تكون زلة لسان من نتنياهو، لكنها ضربة قاسية للاتصالات".

وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق: "أنا مستعد للتوصّل إلى اتفاق جزئي مع حركة حماس لاستعادة جزء من الرهائن وهذا ليس سرا"، وذلك في تراجع عن المقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن.



وأصدرت عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بيانا استنكرت فيه بشدة تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وصرح نتنياهو مساء الأحد أن مرحلة القتال الشديد في غزة على وشك الانتهاء، مشيرا إلى أنه ليس مستعدا لوقف الحرب قبل القضاء على "حماس".