الأونروا: إسرائيل استهدفت أكثر من 180 مركزًا ومنشأة تابعة للوكالة

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» عدنان أبو حسنة، إن إسرائيل استهدفت أكثر من 180 مركزًا ومنشأة تابعة للوكالة، وأصيب بعضها بأضرار كبيرة، ما بين تدمير كلي وجزئي.

وأضاف في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، اليوم الاثنين، أن إسرائيل قتلت أكثر من 500 نازح داخل مراكز الإيواء التابعة لوكالة الأونروا، على الرغم من أنها ترفع أعلام الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه يتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي بإحداثيات هذه المراكز ومدارس الوكالة مرتين يوميًا، صباحا ومساءً.

وأكد أن 500 من موظفي الأونروا استشهدوا حتى الآن، وهو الرقم الأكبر منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وحتى الآن.

ووصف أبو حسنة، ما يحدث من قبل إسرائيل بالانتهاك الكبير للقانون الدولي، مشيرًا إلى أنه في حال لم يتم التحقيق فيه ومنع تكرار هذه الحوادث مرة أخرى، ستمثل سابقة قد تؤثر على منظمات أممية في دول أخرى، يكون من السهل استهداف المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وأمس الأحد، استشهد ثمانية فلسطينيين إثر غارة جوية إسرائيلية على مقر للتدريب المهني تديره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة غزة، ويستخدم لتوزيع المساعدات.