تستعد يسرا وأحمد عز للوقوف أمام بعضهما بعد أكثر من 20 عاماً من عرض مسلسلهما المشترك "ملك روحي"، الذي عُرض لأول مرة عام 2003، ولكن هذه المرة على خشبة المسرح وليس أمام كاميرا التلفزيون.

فما علاقة المسلسل بالمسرحية الجديدة؟

يستعد الفنان أحمد عز والفنانة يسرا لعرض مسرحيتهما الجديدة "ملك والشاطر" على خشبة مسرح بكر الشدي في السعودية، حيث من المقرر أن يبدأ العرض الرسمي لها، بعد انتهاء البروفات، يوم 26 يونيو الجاري، وتستمر حتى 6 يوليو من نفس العام، ضمن فعاليات موسم الرياض.

تحمل المسرحية نفس اسم الشخصيات التي لعبها كل من يسرا وعز في مسلسلهما "ملك روحي"، مما يربط ذهنياً أن يكون العمل المسرحي مرتبطًا بهذه الشخصيات أو يعرض جزءًا آخر من حياتهما. ولكن المسرحية تدور أحداثها حول شخصية الشاطر حسن، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة ست الكل مهرًا عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته.

بينما كانت قصة المسلسل تدور في الحاضر القريب، حيث تلتقي ملك ومحمود الشاطر صدفة وتنشأ بينهما علاقة حب، يرفضها كلا الأسرتين نتيجة الاختلافات بين العائلتين ونهجهما الأخلاقي في سوق رجال الأعمال، لكن تصر ملك على الزواج من حبيبها مما يتسبب لها في كثير من المتاعب وتُتهم في جريمة قتل ويتم إدانتها فيها وتُحرم من أولادها.

المسلسل من تأليف محمد أشرف القرشي وإخراج مجدي أبو عميرة، وشارك في البطولة: أحمد خليل، حسن حسني، سامي العدل، طارق لطفي، سميرة عبد العزيز، وخيرية أحمد وغيرهم من النجوم.

مسرحية "ملك والشاطر" من تأليف وإخراج محمد المحمدي، ويشارك في البطولة: سيد رجب، شيماء سيف، ومصطفى غريب، وتدور أحداثها في سياق من الفانتازيا والخيال.

وهذا هو العرض المسرحي الثالث الذي يقدمه أحمد عز في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، أما يسرا فهي مبتعدة عن المسرح منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث كان آخر عمل مسرحي شاركت فيه "لما بابا ينام" عام 2002.

روجت يسرا للمسرحية من خلال نشر البوستر الخاص بها عبر حسابها على موقع إنستجرام وكتبت: "مسرحية ملك والشاطر مع النجم الكبير حبيبي أحمد عز بعد آخر مشاركة معه في ملك روحي.. المسرحية بداية من 26 يونيو حتى 6 يوليو على مسرح بكر الشدي بالسعودية".



