إدارة ترامب تؤجل الإحاطات السرية للمشرعين بشأن إيران

أجلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إحاطات سرية لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، في الوقت الذي يبحث فيه أعضاء الكونجرس عن المزيد من الإجابات بشأن الضربات التي وجهها ترامب إلى المنشآت النووية الإيرانية يوم الأحد وإعلانه أمس الاثنين أن البلدين قد توصلا إلى اتفاق وقف إطلاق نار.

وتم إلغاء كلتا الإحاطتين، وتم إعادة جدولة إحاطة مجلس الشيوخ إلى يوم الخميس حتى يتمكن وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو من الحضور، وفقا لمصادر متعددة طلبت عدم الكشف عن هويتها قبل إعلان رسمي. ومن غير الواضح متى سيجري إطلاع مجلس النواب.

وأعلن ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن إسرائيل وإيران اتفقتا على "نهاية رسمية" لصراعهما. وقد تعثرت هذه الهدنة المؤقتة لفترة وجيزة اليوم الثلاثاء عندما اتهمت إسرائيل إيران بإطلاق صواريخ على مجالها الجوي، لكن ترامب أعلن لاحقا أنها "سارية المفعول!".

ولدى الديمقراطيين في الكونجرس، بالإضافة إلى بعض الجمهوريين، تساؤلات حول قرار ترامب الأحادي الجانب بشن عمل عسكري، ويدفعون بأنه كان يجب عليه الحصول على موافقة الكونجرس أو على الأقل تقديم المزيد من التبرير للهجمات.