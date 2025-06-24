كرّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة اسم الشاعر الراحل علي نظير هويدي، ضمن فعاليات برنامج "عطر الأحباب" بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور مدير عام ثقافة الإسماعيلية شيرين عبد الرحمن، ومدير عام الثقافة العامة الشاعر عبده الزراع، وعدد من الأدباء والمثقفين.

استهل اللقاء، الذي أداره الشاعر جمال حراجي، بعرض فيلم تسجيلي قصير عن المسيرة الأدبية للراحل، أشار فيه إلى محطات بارزة في حياة هويدي، المولود عام 1944 بالإسماعيلية، والذي بدأ رحلته الشعرية في السبعينيات بتأثير من الأديب يحيى حقي، وخدم بالقوات المسلحة لما يقرب من أربعين عامًا، وكان من مؤسسي "أدب الحروب الحديثة".

وذكر حراجي أن الفريق الراحل سعد الدين الشاذلي أطلق عليه لقب "العم نظير"، وحصل على عدة تكريمات أبرزها جائزة زكريا الحجاوي وتكريم وزارتي الثقافة والإعلام عام 2002، مشيرًا إلى أبرز دواوينه ومنها: "أكتوبر والسنين"، و"غناوي في الهوا"، و"أوعاكي يامه".

وفي كلمته، أكد الشاعر عبده الزراع أن علي نظير كان شاعرًا مبدعًا أثرى الساحة الأدبية، وأن البرنامج يهدف إلى إحياء سيرة الأدباء الكبار في مسقط رؤوسهم.

كما قدم الشاعر أحمد إسماعيل شهادة عن أعمال الراحل، وأشار إلى وجود إصدارات له لا تزال قيد الطبع، بينما استعرض الشاعر حمدي سليمان تسلسل أعماله الشعرية من 1979 حتى آخر ديوان له في 2018 بعنوان "حصاد الشرذمة".

وشهد اللقاء مشاركة نجله الشاعر عبد الله علي نظير، الذي ألقى عددًا من قصائد والده، وأعلن عن إطلاق مسابقة سنوية في شعر العامية تحمل اسمه، وتقام في يونيو من كل عام، تستهدف الشعراء الشباب من الإسماعيلية والمحافظات المجاورة.

واختُتم اللقاء بعرض ملخص لدراسة نقدية أعدها د. مسعود شومان بعنوان "علي نظير هويدي.. الغارق في القضايا الاجتماعية وأمير الحس الزجلي الساخر"، تناول فيها نقدًا اجتماعيًا حادًا في ديوان "أوعاكي يامه"، حيث برزت الرؤية الشعرية الساخرة من خلال قوالب زجلية منتظمة.

شارك في الأمسية شعراء من عدة مدن أبرزها التل الكبير، القنطرة، بورسعيد، كفر الشيخ والعاشر من رمضان، وقدموا قصائد تأبينية احتفاءً بتجربة الشاعر الراحل.