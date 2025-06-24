روسيا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران «إذا تحقق بالفعل»

- إذا تمكنت إسرائيل وإيران حقا من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فسيكون أمرا مرحبا به

- لقاء بوتين وعراقجي في موسكو لم يتطرق لرد فعل إيران المحتمل على الهجوم الأمريكي

قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف إنه إذا تمكنت إسرائيل وإيران "حقا" من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار "فسيكون هذا أمر مرحب به".

وأضاف في تصريحات صحفية بالعاصمة موسكو، الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى "عبر القنوات المعنية" معلومات حول الهجمات الأمريكية على إيران.

وأوضح أنه لم يجر أي نقاش حول ردود فعل إيرانية عسكرية محتملة على الضربات الأمريكية خلال اللقاء الذي جمع بوتين بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الاثنين في موسكو.

وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب والمعلن من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بيسكوف: "إذا تمكنت إسرائيل وإيران حقا من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار فسيكون هذا أمر مرحب به".

وأعرب متحدث الرئاسة الروسية عن أمله في أن يكون الاتفاق مستداما.

وبشأن الانتقادات تجاه روسيا بعدم تقديمها دعما كافيا لإيران، قال بيسكوف إن موسكو دعمت طهران بموقفها الواضح بشأن الوضع في الشرق الأوسط وتعتزم مواصلة تطوير العلاقات مع طهران.

وفي رده على ادعاءات إرسال المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة إلى بوتين عبر عراقجي، قال بيسكوف إنه لم تكن هناك وثيقة مكتوبة، مردفا: "يمكننا القول إن هناك رسائل محددة وصلت من القيادة الإيرانية".

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، وذلك عقب تقديم واشنطن دعماً عسكرياً واستخبارياً ولوجستياً للعدوان الإسرائيلي على إيران.

وفي 13 يونيو شنت إسرائيل - بدعم أمريكي - عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على الاتفاق.