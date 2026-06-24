روته: أوروبا دعمت العمليات الأمريكية في حرب إيران رغم انتقادات واشنطن للحلفاء

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأمريكية خلال الصراع مع إيران، وذلك قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال روته لشبكة فوكس نيوز الأمريكية يوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بحلف الناتو، أعلم أن هناك خيبة أمل، لكن يجب أن نرى أيضا أن هذه حالات معزولة".

وانتقد مسؤولون أمريكيون مرارا ما يعتبرونه دعما غير كاف من الحلفاء خلال الحرب مع إيران، بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة استخدام القواعد العسكرية وحقوق التحليق.

وقال روته إن آلاف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات العسكرية الأمريكية تمت في قواعد أوروبية خلال الصراع، واصفا القارة بأنها "منصة لإسقاط القوة" لصالح الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن القواعد الأوروبية، بحكم موقعها الجغرافي، تسهل بشكل كبير العمليات العسكرية الأمريكية في مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلتقي روته ترامب في واشنطن، اليوم الأربعاء، قبيل قمة لحلف الناتو مقررة في أنقرة بعد أسبوعين، في محادثات تهدف إلى تهدئة التوترات داخل الحلف.

وكان ترامب قد اتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع عدة حلفاء أوروبيين بعدم تقديم دعم كاف، مشيرا إلى المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا دون تقديم تفاصيل.