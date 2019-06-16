 الشركة السويدية مالكة الناقلة «ستينا امبيرو» المحتجزة تتواصل «مباشرة» مع الطاقم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشركة السويدية مالكة الناقلة «ستينا امبيرو» المحتجزة تتواصل «مباشرة» مع الطاقم

ستوكهولم - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 3:09 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 يوليه 2019 - 3:09 م

قالت شركة الشحن السويدية التي تمتلك الناقلة "ستينا امبيرو" التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها إيران يوم الجمعة الماضي، إنها "على تواصل مباشر" مع طاقم الناقلة.

وأوضحت شركة "ستينا بلك"، ومقرها السويد، في بيان أنها على تواصل مع الطاقم منذ أمس الثلاثاء.

وأضاف بيان الشركة: "أخبرنا قائد الناقلة أن الجميع بخير، وأنهم يتعاونون بصورة جيدة مع الإيرانيين الذين صعدوا على متن الناقلة".

وقال إريك هانيل، المدير التنفيذي للشركة:" بالطبع نقدر هذا التطور، وهو يعد أول إشارة على أننا قريبا سنرى مزيدا من التقدم الإيجابي من جانب السلطات الإيرانية".


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