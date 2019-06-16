مقتل 12 شخصا جراء انهيارين أرضيين في جنوب غرب الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الأربعاء، بأن 12 شخصا لقوا حتفهم جراء انهيارين أرضيين وقعا بإقليم قويتشو، جنوب غربي البلاد.

ووفقا للتليفزيون المركزي الصيني "سي.سي.تي.في"، وقع انهيار أرضي الليلة الماضية وطمر 21 منزلا في قرية قريبة من مدينة ليوبانشوي.

وذكرت السلطات المحلية أن 11 شخصا لقوا حتفهم وجرى إنقاذ 11 آخرين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، فيما لا يزال 34 آخرون في عداد المفقودين.

ووقع انهيار آخر بمنطقة خهتشانج بالإقليم أمس وتسبب في مقتل شخص، بينما لا يزال ستة آخرون مفقودين.

وشارك أكثر من 650 شخصا في عمليات الإنقاذ.

وأعطى الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي كه تشيانج توجيهات للسلطات المحلية لبذل قصارى الجهد لتقليل عدد الضحايا قدر الإمكان ومساعدة المصابين.