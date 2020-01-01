الخارجية الفلسطينية تعلن تسيير رحلة إجلاء جديدة للعالقين إلى الولايات المتحدة

أعلن فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عن تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى الولايات المتحدة / نيويورك، في العاشر من أغسطس المقبل.

وأكد الفريق - في بيان صادر عن وزارة "الخارجية والمغتربين"، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذه الرحلة مخصصة لإجلاء العالقين الذين سجلوا مسبقا، وعليه يبقى باب التسجيل مغلقا أمام الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، بينما يفتح التسجيل أمام العالقين الراغبين في المغادرة للولايات المتحدة على متن هذه الرحلة.