حماس والجهاد تنددان باعتراض مقاتلات أمريكية طائرة ركاب إيرانية

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نددت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان، اليوم الجمعة، باعتراض مقاتلات أمريكية طائرة ركاب إيرانية في أجواء سورية أمس الخميس.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان إن "استهداف المدنيين بهذه الطريقة، تطبيق عملي لمفهوم الإرهاب في القانون الدولي".

واعتبر قاسم أن "هذا العدوان الأمريكي يأتي بالأساس لخدمة المشروع الإسرائيلي وامتداد لعدوانها على شعبنا الفلسطيني عبر دعمها للاحتلال".

ودعا إلى "نبذ كل الخلافات والصراعات بين مكونات الأمة الإسلامية الواحدة، وتوحيد جهودها وطاقاتها لمقاومة المشروع الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية".

بدورها قالت حركة الجهاد إن حادث اعتراض الطائرة الإيرانية "إرهابي ويدلل على النوايا العدوانية الامريكية ودورها في تهديد الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم".

واعتبرت الجهاد أن "من حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخاذ كل الخطوات والإجراءات وعلى كافة المستويات في الرد على المحاولة الإرهابية بحق الطائرة الإيرانية".

من جانبها، ذكرت طهران أنها تدرس اتخاذ خطوات قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب اقتراب مقاتلة أمريكية بشكل خطير من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري.