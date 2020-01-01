 أوغندا تسجل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 24 يوليه 2020 2:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

أوغندا تسجل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

كمبالا - أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2020 - 1:53 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2020 - 1:53 م

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية أنه تم تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة - إن حالة الوفاة لسيدة أوغندية (33 سنة) تم نقلها للمستشفى في 15 يوليو الجاري مصابة بالتهاب رئوي حاد وظهور أعراض الفيروس عليها، مشيرة إلى أنه تم وضع 30 شخصا من المخالطين لها في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك