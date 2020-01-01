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رئيس حكومة تونس المستقيل يقيل وزير الخارجية

تونس - ارشيفية
تونس - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 يوليه 2020 - 10:09 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يوليه 2020 - 10:09 م
أعلن رئيس الحكومة المستقيل في تونس الياس الفخفاخ اليوم الجمعة، إقالة وزير الخارجية نور الدين الري.

ولم تكشف رئاسة الحكومة عن سبب الإقالة، واكتفت بالإشارة إلى أن القرار تم بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وهو ما ينص عليه الدستور.

وستتولى سلمى النيفر مهام منصب وزير الخارجية بالنيابة، بحسب ما أشار اليه بيان رئاسة الحكومة.

وهذه الإقالة الثانية لوزير خارجية منذ تولي الرئيس سعيد منصب الرئاسة في أكتوبر 2019.

ويدير الفخفاخ الذي أعلن استقالته منذ منتصف الشهر الجاري بسبب شبهة تضارب مصالح، حكومة تصريف أعمال إلى حين تنصيب حكومة جديدة.

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