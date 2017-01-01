أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بجوردان هندرسون، قائد الفريق، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، من رابطة الكتاب والصحفيين الإنجليز لكرة القدم.

ونقلت صحيفة «ليفربول ايكو» حديث كلوب عن هندرسون، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نيوكاسيل الأخيرة هذا الموسم بالبريميرليج، حيث قال:" هندرسون لاعب مرن وإستثنائي وجاهز للقتال كل يوم على أعلى مستوى، وهو يستحق بالتأكيد التتويج بتلك الجائزة".

وأضاف:" إنه شديد الطموح والنقد لنفسه، ولقد وجد الطريقة المثالية للتعامل مع المواقف التي تحدث عندما تكون قائدًا لنادي كبير مثل ليفربول، وهذا يجعله شخصًا رائعًا، لقد ساعدني منذ اليوم الأول، وما حققه إنجاز خاص".

وأشار:" إذا كنت رجلًا تحارب بهذه الطريقة حتى تصل لذلك المستوى، فهو يستحق ذلك، وأنا فخور جدًا به لأنه شخص إستثنائي".

وتطرق كلوب للحديث عن الخلاف الذي وقع مع فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، في المباراة الأخيرة بين الفريقين، قائلًا:" أحترم جميع المدربين، وتعرف جيدًا مدى غضبك في بعض الأحيان، ويمكن أن تشعر أنه غير عادل".

وأوضح:" ما يجب على لامبارد تعلمه هو التحدث عن الأمر بعد انتهاء المباراة، فبعد انطلاق الصافرة لا يعتبر الأمر جيدًا، وكرجل رياضي حقيقي عليك طوي تلك الصفحة من الكتاب، وهو لم يفعل ذلك، وهذا مالم أحبه بكل أمانة".

وأتم:" أتحدث عن الأمر لأن لامبارد تحدث بعد ذلك، لا يمكنك أن تتهمنا بشئ من هذا القبيل، فنحن لسنا متغطرسين، لقد كان فرانك في لحظة تنافسية، وأنا أحترم ذلك، قل ما تريده في ذلك الموقف، عاطفته نقية، لقد جاء من أجل الفوز".