إصابة أكثر من 100 بكورونا على صلة بحفل في ملهى ليلي بالتشيك

ذكرت سلطات الصحة التشيكية اليوم الجمعة أنها تعقبت 109 حالات مؤكد إصابتها بفيروس كورونا ترجع إلى حفل أقيم في ملهى ليلي في براغ.



ومن المتوقع أن تزيد الحالات، حسبما قالت زدينكا ياجروفا رئيسة إدارة الصحة المسؤولة في تصريحات نقلتها وكالة "سي تي كيه" للأنباء.



وأضافت أن هؤلاء المصابين هم شباب على الأغلب وينشطون وسط دوائر اجتماعية كبيرة .



حذرت السلطات الأشخاص من تبادل أوعية الشرب بعدما تبين أن الإصابات انتشرت جزئيا على الأقل بعدما تتبادل المحتفلون نفس أدوات تناول المشروبات.



وجاءت التحذيرات بعدما سجلت البلاد أكثر من مئتين إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي.



وقالت وزارة الصحة التشيكية اليوم الجمعة أنه تمت إضافة حصيلة الـ235 المؤكدة المسجلة أمس الخميس إلى إجمالي الإصابات. وهناك ما مجموعه 365 وفاة حتى الآن على صلة بكوفيد-19 في جمهورية التشيك.



وفي معرض الإعلان عن قيود أكثر صرامة أمس الخميس، وصف وزير الصحة أدم فويتك التطور بأنه "مثير للذعر" و"سلبي".



وبالتالي يجب ارتداء ما يغطي الفم في الفعاليات الخارجية الكبيرة مثل الحفلات الموسيقية وصالات الديسكو والفعاليات الرياضية التي يشارك فيها أكثر من مئة مشارك عبر البلاد بدءا من غد السبت.



وبدءا من يوم الاثنين، سوف يبلغ الحد الأقصى للمشاركين في الفعاليات الداخلية 500. وفي هذه المرحلة لا يوجد سبب لتقييد حرية الحركة أو الاقتصاد، بحسب ياجروفا.