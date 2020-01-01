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تشهد محافظة بورسعيد واحدا من أكبر مشروعات الثروة الحيوانية في مصر من خلال محطة تسمين الماشية للمحافظة والتي تعد واحدة من اكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية بطاقة تبلغ 10 الاف رأس من الماشية.

وحققت المحطة أعلى معدل في النمو في تربية وانتاج اللحوم على مستوى الجمهورية بعد أن حققت المحطة الهدف الرئيسي منها وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطوير المحطة وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة بالاضافة إلى تحويلها إلى واحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الالبان على مستوى مصر.

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع محطة التسمين ببورسعيد كان أحد الأهداف الرئيسية له تغطية جزء مهم من متطلبات المحافظة من اللحوم وباسعار مناسبة وكان أهم خطوة في تطوير المحطة هو الانطلاق بها لتكون مركزا ليس لخدمة بورسعيد فقط ولكن لخدمة باقي المحافظات.

وأضاف "إننا نسير بخطى طيبة نحو تنمية الثروة الحيوانية، والمحافظة تقدم كافة التسهيلات للمشروع والدعم لتحقيق أهدافه بما سيعود به من خير على المحافظة.

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن محطة تسمين الماشية مزودة بأحدث النظم الغذائية والصحية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتم تصميمها بطريقة نموذجية تساعد على سهولة تربية الماشية، بالاضافة لتوافر الخدمات اللوجستية بها حيث يوجد مجموعة من المجازر اليدوية والآلية، مما يوفر الوقت والجهد وسهولة النقل

وأكد المحافظ أن المحطة استعدت لتغذية الاسواق بأجود انواع اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور وليم جندي مدير مشروع تربية الماشية ببورسعيد أن المشروع نجح في توفير العديد من فرص العمل لعدد من الشباب في مختلف التخصصات بالإضافة إلى توفير فرص للعاملين بمهنة الجزارة كما يؤدي الخدمة في توفير عجول وخراف الأضاحي في المناسبات المختلفة

يذكر ان المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستوى المحلي والدولي ومنافذ ثابتة و سيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.

ه م غ