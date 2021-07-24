ارتفاع حصيلة القتلى في أعمال شغب في سجنين بالإكوادور إلى 27

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع عدد السجناء الذين تأكدت وفاتهم جراء أعمال شغب عنيفة في سجنين بالإكوادور إلى 27 على الأقل.

وأعلنت مصلحة السجون الوطنية أمس الجمعة مقتل 19 نزيلا في سجن كوتوباكسي، ومقتل ثمانية نزلاء في سجن في جواياكيل.

كما أصيب العشرات من السجناء ونحو 10 من ضباط الشرطة في أعمال الشغب.

وألقى رئيس الإكوادور جييرمو لاسو باللائمة على العصابات الإجرامية التي تعمل من السجون في أمريكا اللاتينية في أعمال الشغب.

وفر العديد من السجناء من سجن كوتوباكسي خلال أعمال الشغب ولكن تم اعتقال 86 منهم مرة أخرى، بحسب مصلحة السجون. ووجه مكتب المدعي العام اتهامات الآن لـ74 منهم.

وأعلن لاسو حالة الطوارئ في السجون وعزل مدير مصلحة السجون وعين ضابطا برتبة جنرال خلفا له.

وتحدث أعمال العنف كثيرا في سجون الإكوادور المكتظة. وفي فبراير، خلفت اشتباكات عنيفة بين العصابات المختصمة في عدة سجون 79 قتيلا.