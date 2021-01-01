استئناف العمل في البنوك والبورصة بالمواعيد الاعتيادية اعتبارا من غد

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تستأنف كل من البنوك العاملة بالسوق المصرية والبورصة نشاطها في مواعيدها الاعتيادية اعتبارا من غد الأحد وذلك بعد العودة من عطلات عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن تفتح البنوك أبوابها أمام الجمهور في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا، فيما يبدأ عمل الموظفين اعتبارا من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

وستعاود البورصة نشاطها في مواعيدها الاعتيادية لتبدأ جلسة التداول الرئيسية اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في الثانية والنصف ظهرا.

يشار إلى تعطيل العمل بالبنوك والبورصة منذ يوم الاثنين الماضي، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بجانب العطلات الإسبوعية الرسمية.