 بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز.. حسن الرداد: إرحمونا بقي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز.. حسن الرداد: إرحمونا بقي


نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 2:28 ص | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 2:30 ص

نفى الفنان حسن الرداد ما نشرته  مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وقيام بعض المواقع الإلكترونية بنشر خبر وفاتها دون تحري الدقة، مما أثار غضب عدد كبير من الفنانين ومحبي وجماهير الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

ونشرالرداد علي صفحته الخاصة علي فيس بوك" ياريت المواقع الصحفية اللي بيكتبوا اي اخبار علشان يعملوا نسب مشاهدة إرحمونا شوية وراعوا مشاعر الناس وعيب علي المواقع الكبيرة اللي تناقلت الخبر واللي أصبحت بالنسبة لي صحافة صفراء لا قيمة لها فالخبر المنشور عن حماتي دلال عبد العزيز غير صحيح.

وتابع:‏ رجاء احنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية ل دلال عبدالعزيز، الأخبار من خلالنا فقط، ‎رامى رضوان أو منى شخصيا.
وختم كلامه معلقا علي مروجي الشائعات: إرحمونا بقى عشان الواحد قرف منكم.

 

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