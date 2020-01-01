وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى الصين تلبية لدعوة نظيره الصيني

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وصل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى الصين الليلة الماضية في زيارة رسمية ستستغرق يومين تلبيةً لدعوة من نظيره الصيني وانج ياي.

ويعقد قريشي خلال الزيارة مباحثات مع نظيره الصيني لبحث سبل تعميق المزيد من العلاقات الثنائية بين بلديهما بالتركيز على التعاون فيما يتعلق بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني والتعاون الدفاعي والأمني ومحاربة الإرهاب والتعاون في اللقاحات المضادة لجائحة فيروس كورونا، إلى جانب مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، اليوم السبت.