روى الإعلامي عمرو أديب، بدايات مسيرته في التليفزيون، قائلًا إنه كان صحفيًا، ثم عرضت عليه فرصة للعمل في قناة «أوربت»، والتي وصفحها بأنها كانت أعجوبة وشيئًا غير عادي حينها.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت: «في نفس المحطة كان يعمل عماد الدين أديب ويقدم برنامجًا على الهواء، كلمني وأخبرني أنهم يريدون مني العمل، وقال لي خد فلوس اشتري بِدل عشان هشتغل مذيع».

ولفت إلى أن البرنامج الذي قدمه حينها يعد أول برنامج يدخل مدينة الإنتاج الإعلامي، موضحًا أنه تعرف على المخرج عبدالله باجسير، والذي قال عنه إنه مخرج كبير له أياد بيضاء في تأسيس برامج التليفزيون السعودي.

وتابع: «المذيع اللي بيتكلم زيي غير موجودة، المذيع وقتها يتحدث باللغة العربية الفصحى، ومفيش مذيع تخين وأصلع، أول ما المخرج يدخل الأستوديو كان رعب، وأنا مش ناقص ومش عارف أعمل إيه ولا أبص فين».

وذكر أنه حتى يومنا هذا لا ينظر مباشر إلى الكاميرا، معقبًا: «المخرج قال لي بالله عليك يا أخ عمرو بص للكاميرا، قلت له مش هعرف أتكلم، قالي لي ما تبص، هذا المخرج توفى بالأمس وهو واحد ممن لديهم فضل علي، رباني واختضني وحبني وصبر عليا».