بوتين يرفع الحد الأقصى لسن أفراد قوات الاحتياط 5 سنوات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون لزيادة الحد الأقصى للسن بالنسبة لقوات الاحتياط.

وسيزيد القانون الحد الأقصى للسن لكل الرُتب والفئات، بواقع خمس سنوات، وفقا لإعلان منشور على الموقع الرسمي للحكومة الروسية على الانترنت اليوم الاثنين.

وبمقتضى القانون سيتم استدعاء الجنود والبحارة والرقباء من قوات الاحتياط حتى سن الخامسة والخمسين. وسيكون الحد الأقصى للسن بالنسبة للضباط حتى رتبة كابتن هو 60 عاما، بينما سيكون 65 عاما للضباط الأعلى رتبة.

ويتيح القانون تجنيد جنرالات حتى سن السبعين.

يأتي القرار على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت قبل 17 شهرا. وخلال التعبئة الجزئية التي أمر بها بوتين الخريف الماضي، جندت روسيا رسميا 300 ألف من قوات الاحتياط على الجبهة.

ومع ذلك، ألقت التعبئة الضوء على عيوب خطيرة داخل الجيش الروسي، وتهرب الكثير من الروس من أداء الخدمة العسكرية بالفرار إلى الخارج.

وتنفي موسكو رسميا أي نية للقيام بعملية تعبئة أخرى، لكن خبراء يقولون إن من المحتمل حدوث موجة أخرى من التجنيد في ضوء المشاكل المستمرة على خط الجبهة.