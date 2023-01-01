روسيا: نحتفظ بحق الرد بقسوة على هجمات الطائرات المسيرة

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قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، إن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قاسية ردا على الهجمات بالطائرات المسيرة التي ينفذها ما سمته «نظام كييف».

وأضافت الخارجية الروسية في بيان، تعليقا على هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف منشآت في موسكو والقرم: «سعي الغرب وتركيزه على زيادة تفاقم الوضع يقف وراء تصرفات أوكرانيا الوقحة»، وفق وكالة «نوفوستي».

وأشارت إلى احتفاظ الجانب الروسي بحقه في اتخاذ إجراءات صارمة ردا على الهجمات الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين على مبنيين في موسكو.

ولفت إلى إحباط محاولة من قبل أوكرانيا لتنفيذ «هجوم إرهابي» باستخدام 17 مسيرة على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم.