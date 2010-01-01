الأردن يدين تكرار حرق نسخة من المصحف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن

أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، مساء اليوم السبت، تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن «تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف، يعد استفزازاً فجاً لمشاعر حوالي ملياري مسلم حول العالم، وفعلاً من أفعال الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف والإساءة للأديان، ولا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً».

وأكدت رفضها واستنكارها لتكرار الاعتداء على المصحف الشريف، وضرورة وقف تلك الاعتداءات وتجريمها، والعمل على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، واحترام الرموز الدينية، محذرة من عواقب تلك الأفعال التي تؤجج العنف والكراهية.

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وفي وقت سابق، أقدم شخصان على إشعال النيران في نسخة من القران الكريم، أمام السفارة العراقية بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، للمرة الثانية خلال أيام، ما ينذر بعودة التوترات مجددًا من قبل المواطنين العراقيين ردًا على حرق القرآن الكريم.

وتعد تلك المرة الثانية التي يشعل فيها محتجون النار بنسخة من القرآن الكريم بالدنمارك، وذلك فيما وصفوه بأنه رد على اقتحام السفارة السويدية من قبل العراقيين الأسبوع الماضي، ما يهدد بتدهور العلاقات بين البلدين، حسب «رويترز».

واندلعت احتجاجات في العراق وإيران الخميس الماضي، بعد أن سمحت الدنمارك والسويد بحرق القرآن، بموجب ما وصفته كلا البلدين بأنها قواعد تحمي حرية التعبير، قبل أن يقدم محتجون على إشعال النيران في السفارة السويدية بالعاصمة العراقية بغداد بذات اليوم.

ودنس المتظاهران اللذان ينتميان لمجموعة تطلق على نفسها اسم «باتريوتس» الدنماركيين - والتي نظمت مظاهرة مماثلة الأسبوع الماضي - المصحف الشريف، وأشعلوا النيران به بجوار العلم العراقي على الأرض.