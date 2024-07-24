الخارجية الروسية: الاستراتيجية الأمريكية المحدثة في القطب الشمالي تهدف إلى تصعيد التوترات

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الاستراتيجية الأمريكية المحدثة في القطب الشمالي تهدف بوضوح إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

وقالت زاخاروفا: "لقد أصبحنا على دراية باستراتيجية القطب الشمالي المحدثة التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية أخيرا، وتهدف الوثيقة بشكل واضح إلى تصعيد التوترات العسكرية والسياسية في هذه المنطقة، وكأن ما فعلته واشنطن حتى الآن ليس كافيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكدت المتحدثة الروسية أن الاستراتيجية المحدثة تشير إلى أن مقاربات واشنطن تهيمن عليها سيناريوهات القوة لضمان مصالحها في هذه المنطقة.

وقالت: "إن التدخل المخزي للوزارة العسكرية الأمريكية في قضايا التعاون مع الدول الأخرى في القطب الشمالي، المنصوص عليه في الاستراتيجية التي نشرها البنتاجون، يتطلب اهتماما خاصا، ومن الطبيعي أن يترتب على ذلك من أيديولوجيات العصر الحديث أن واشنطن تشعر بالقلق مرة أخرى حول التعاون بين روسيا والصين".

وبحسب استراتيجية القطب الشمالي المحدثة التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تراقب التفاعل المتزايد بين روسيا والصين في القطب الشمالي وتشعر بالقلق إزاءه.

وجاء في بيان البنتاجون أن التغيرات الجيوسياسية الكبرى، بما في ذلك الصراع الأوكراني، وانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، وزيادة التعاون بين جمهورية الصين الشعبية وروسيا، فضلا عن العواقب المتزايدة لتغير المناخ، "تخلق الحاجة إلى تطوير نهج استراتيجي جديد تجاه القطب الشمالي".