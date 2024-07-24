نتنياهو يزعم: حماس ذبحت 1200 شخص في 7 أكتوبر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هجمات السابع من أكتوبر أسفرت عن سقوط 1200 قتيلا.

وأضاف في كلمة أمام الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء (بتوقيت القاهرة)، أنه كانت هناك عطلة يهودية وكانت الأمور عادية لآلاف الإسرائيليين الذين كانوا في حفل موسيقي.

وأشار إلى أنه عند الساعة السادسة و29 من ذلك اليوم، وكان الإسرائيليون نائمين في الكيبوتسات قرب غزة، تحولت الأمور إلى جحيم.

ولفت إلى أن ثلاثة آلاف عنصر من حركة حماس اقتحموا هذه المناطق، وأشار إلى مقتل 1200 شخص بينهم أمريكيون وجنسيات أخرى، مكررا إدعاءات بأن حماس ذبحتهم.