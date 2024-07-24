طالبات الجامعة الأمريكية يفزن بالمركز الأول بتطبيق تسوق مستدام

فازت ثلاث طالبات بقسم التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالمركز الأول في مسابقة "تكنولوجيا المعلومات من أجل إعادة التدوير،" متفوقين على أكثر من 200 مشارك من 14 دولة أفريقية.

ابتكر الفريق الذي يضم الطالبات: سلمى عفيفي، جُمانة الحفناوي، ومايا أبو شهبه تطبيقًا مبتكرًا للهاتف المحمول يسمى "سكانها" ScanHa يساعد المستهلكين في اتخاذ خيارات تحافظ على الاستدامة في مجال الأزياء. يتيح تطبيق ScanHa للمستخدمين مسح الباركود الخاص بالملابس لرؤية تقييمات الاستدامة والعثور على بدائل صديقة للبيئة.

مسابقة تكنولوجيا المعلومات من أجل إعادة التدوير هي مسابقة ينظمها مركز ريادة الأعمال والابتكار بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع شبكة الهندسة والتكنولوجيا الأفريقية (أفريتك)، لتشجيع الطلاب على استخدام التكنولوجيا المتطورة لتقليل النفايات وتعزيز الممارسات الأخلاقية.

نشأت فكرة ScanHa من خلال برنامج ريادة الأعمال والابتكار في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث يطور الطلاب نماذج أعمال ويتبارون في عرضها في نهاية الفصل الدراسي.

أوضحت جُمانة الحفناوي فكرة التطبيق: نريد إنشاء مجتمع من المتسوقين الواعيين والمسؤولين بيئيًا دون التنازل عن الأناقة أو الميزانية.

وأضافت: "يتيح ScanHa للعملاء مسح الباركود الخاص بالملابس أثناء التسوق لعرض تقييم الاستدامة لكل قطعة. بالنسبة للعناصر ذات التقييم العالي، يتم تشجيع المستخدم على الشراء، بينما يتم توجيه المستخدم نحو بدائل أكثر استدامة للعناصر ذات التقييم المنخفض. كما يقدم ScanHa حوافز وخصومات على المشتريات الصديقة للبيئة، مما يجعل التسوق المستدام أكثر جاذبية ومتاحة بشكل أفضل."

وأشارت سلمى عفيفي، عضوة فريق ScanHa: "حددنا مشكلة الاستدامة في صناعة الأزياء في وقت مبكر من دورتنا الدراسية. ولكن لم نكن نعرف كيف نصل على الفور إلى حل. بعد أسابيع من البحث والعصف الذهني، توصلنا إلى فكرة ScanHa."

فيما أضافت مايا أبو شهبه: نسعى لزيادة الوعي من خلال تشجيع المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة، سواء كانوا يهتمون بالبحث عن خيارات مستدامة أو حديثي العهد بهذا المفهوم، فإن هدفنا هو تبسيط عملية الشراء المستدامة لصالح المجتمع والبيئة.



