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ثبتت إصابة خمس لاعبات من فريق كرة الماء الأسترالي المشارك في أولمبياد باريس 2024 بفيروس كورونا، عشية الافتتاح الرسمي للألعاب بعد غد الجمعة.

وقالت رئيسة بعثة الفريق الأسترالي في باريس، آنا ميريس، إن حالات الإصابة بكوفيد-19 اقتصرت على فريق كرة الماء.

وأضافت أن اللاعبات المصابات من المقرر السماح لهن بالعودة إلى التدريب عندما يشعرن بأنهن في حالة جيدة بما يكفي للتدريب، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم».

وأوضحت ميريس: «نحن لا نتعامل مع كوفيد بشكل مختلف عن أي مرض تنفسي آخر، ولكننا نريد التأكد من أن بروتوكولاتنا تعمل بشكل جيد وأن التعامل مع هذه الأمراض وتقليلها إلى الحد الأدنى جزء لا يتجزأ من كل دورة ألعاب أولمبية».

وتشمل البروتوكولات وضع الكمامات على الأوجه، والعزل عن أعضاء الفريق الآخرين خارج التدريب.

وأولمبياد باريس هي أول دورة ألعاب أولمبية منذ أولمبياد طوكيو 2021 وأولمبياد بيجين 2022، والتي نظمت في فقاعات كوفيد مع بروتوكولات فحوص صارمة.



