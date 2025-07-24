أستراليا تقلص القيود المفروضة على واردات اللحوم الأمريكية

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أعلنت وزيرة الزراعة الاسترالية جولي كولينز أن استراليا ستقلص القيود المفروضة على واردات اللحوم الأمريكية، عقب أن انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بالحظر الأسترالي على اللحوم.

وقالت كولينز اليوم الخميس إن تخفيف القيود التي كانت تهدف لمنع دخول مرض جنون البقر إلى استراليا لن يقوض الأمن البيولوجي.

وأضافت في بيان " استراليا تدافع عن التجارة المفتوحة والحرة- لقد استفاد قطاع الماشية بصورة كبيرة من ذلك".

وكانت استراليا قد سمحت بواردات اللحوم التي تعود للماشية التي تم تربيتها في الولايات المتحدة منذ عام 2019. ولكن استراليا لم تسمح بواردات اللحوم من أمريكا التي تعود لماشية مصدرها من كندا والمكسيك خوفا من المرض.

ولكن مؤخرا طبقت أمريكا ضوابط إضافية لتحديد وتصنيف جميع الماشية من المكسيك وكندا بالنسبة لمزارعها الأصلية.

وقالت كولينز إن السلطات الاسترالية " راضية عن الضوابط المعززة التي طبقتها أمريكا لإدارة مخاطر الأمن البيولوجي بفعالية".