الأردن يعلن إطلاق قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة

انطلقت اليوم، من العاصمة الأردنية عمّان باتجاه قطاع غزة، قافلة مساعدات إنسانية جديدة، وذلك بالتعاون مع منظمة المطبخ العالمي (World Central Kitchen) وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).

وتتكون القافلة من 50 شاحنة تحمل موادًا غذائية أساسية وطحيناً وحليب أطفال، وهي جزء من الجهود الإغاثية المستمرة التي تُبذل لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في القطاع، في ظل التدهور الكبير بالأوضاع المعيشية بالقطاع، والنقص الحاد في الغذاء والمواد الأساسية.

من جانبها، جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، دعوتها إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات على نطاق واسع.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس: «الناس في غزة يتم تجويعهم، في حين أن على بُعد كيلومترات قليلة فقط، المتاجر مليئة بالطعام».

وأضافت: «الأونروا لديها آلاف الشاحنات في البلدان المجاورة، محمّلة بالغذاء والأدوية، نحن فقط بانتظار الضوء الأخضر لإدخالها».

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، بدخول 166 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اعتبارا من أمس وحتى فجر اليوم، من معبري زكيم شمال قطاع غزة ومعبر كرم أبو سالم.

وأوضحت المصادر أن «المساعدات تشتمل على شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية».

وأكدت أن «مصر تكثف جهودها مع كل الأطراف الدولية لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، خلال الفترة الحالية».

وأشارت إلى أنه «جار اليوم إدخال 180 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة، وتشتمل على 137 شاحنة تحمل الدقيق والباقي مواد غذائية».

وذكرت أن «الهلال الأحمر المصري يرفع استعداده بالعمل على إدخال مزيد من المساعدات المصرية إلى غزة، خلال الساعات المقبلة».