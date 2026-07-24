أعرب الكاتب محمد العبادي، عن سعادته الغامرة بوصول روايته «القتل بدوام كامل» إلى القائمة القصيرة للدورة السادسة من جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، مؤكدًا أن ذلك جاء بمثابة مفاجأة سعيدة ثانية بعد إعلان القائمة الطويلة، ومنحه شعورًا بالرضا بعد سنوات من العمل والجهد.

وقال العبادي في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن كتابة الرواية مثلت بالنسبة إليه تجربة خاصة ومختلفة، إذ كانت انتقالًا من عالم القصة القصيرة، الذي اعتاد الكتابة فيه، إلى فضاء الرواية الأرحب، معتبرًا أن هذه الخطوة شكلت تحديًا مهمًا في مسيرته الأدبية.

وأضاف أن البذرة الأولى للرواية وُلدت قبل أكثر من خمس سنوات، بالتزامن مع تجربته الأولى في الأبوة بعد إنجاب ابنتيه، موضحًا أنه رغم انشغاله آنذاك بكتابة مجموعته القصصية «في مديح الجاموس الأبيض»، ظلت الفكرة تنمو وتتطور حتى تفرغ لها بالكامل.

وأشار إلى أن الرواية مرت بمراحل متعددة من الكتابة والتعديل وإعادة الكتابة قبل الوصول إلى النسخة التي شاركت في الجائزة، مؤكدًا أن هذه الرحلة كانت من أكثر التجارب إلهامًا بالنسبة إليه.

وأوضح أن اختيار عنوان «القتل بدوام كامل» كان تحديًا حقيقيًا، إذ اتخذ منذ البداية قرارًا بأن تكون كلمة «القتل» جزءًا من العنوان، لأنها تمثل، من وجهة نظره، البطل الحقيقي للرواية، بينما يشكل الغضب المحرك الأساسي لأحداثها، لافتًا إلى أن القتل في العمل لا يُقدم باعتباره مجرد فعل إجرامي، وإنما يحمل دلالات ومعاني أعمق داخل العالم الروائي.

وجاء إعلان القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2026، التي ينظمها مجلس أمناء الجائزة بالشراكة مع دار الشروق، متضمنًا خمس روايات، هي: «أنثى ذبابة الخيل» لمحمد عبد السلام إدريس، و«سبع محاولات للطيران» لمروة مجدي، و«سيرة 14 أم الغلام» لشيماء جلهوم، و«القتل بدوام كامل» لمحمد العبادي، و«يد الخالق وعصا الشيخ» لبهاء نجيب بغدادي.

جدير بالذكر أنه من المقرر إعلان العمل الفائز بالجائزة في 9 سبتمبر 2026، بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الروائي خيري شلبي، على أن تتولى دار الشروق نشر العمل الفائز. وتأتي الجائزة، التي أطلقتها إيمان خيري شلبي عام 2020، تخليدًا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938-2011)، بهدف تقديم أصوات روائية مصرية جديدة، وإتاحة الفرصة للكتّاب الذين لم يسبق لهم نشر عمل روائي لإصدار روايتهم الأولى.