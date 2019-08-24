تحقق نيابة المرج بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، المستشار أحمد عز، في واقعة قتل عامل لزوجته بسبب كثرة الخلافات بينهما.

وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة المرج من عامل بقيامه بقتل زوجته؛ وانتقلت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، لمكان الحادث وعثر على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات.

وتبين أن المجني عليها متزوجة منذ 18 سنة، ويوم ارتكاب الواقعة نشبت مشاجرة بينها وبين زوجها قام على إثرها الزوج بطعنها بعدة طعنات بسكين المطبخ؛ ثم قام بتسليم نفسه لقسم الشرطة.