لبنان: تسجيل 3 وفيات و457 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان حتى اليوم الاثنين، إلى 13155 إصابة، بعد تسجيل 457 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 126.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 447 حالة من بين المقيمين و10 من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 13155 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 126 منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 76 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 3704.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 أغسطس الحالي.