ليبيا والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث ‏وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات الليبي عمر كتي، خلال لقائه مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، والتحضير لتوقيع وتفعيل مذكرات للتفاهم في عديد المجالات، والمتوقفة منذ 2008، ومناقشة إمكانية انضمام ليبيا إلى برامج الاتحاد لدول جنوب المتوسط للتنمية المستدامة.

واستعرض الطرفان خلال لقائهما، في مقر وزارة الخارجية بطرابلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الثلاثاء، ملف الهجرة غير الشرعية وملف تنظيم عمل منظمات دول الاتحاد الأوروبي غير الحكومية في ليبيا، والتحضير لتبادل الزيارات بين الجانبين، انطلاقاً من شهر سبتمبر المقبل، لتوطيد أواصر العلاقات بين ليبيا ودول الاتحاد.