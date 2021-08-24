 ليبيا والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

ليبيا والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

طرابلس - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 9:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 أغسطس 2021 - 9:48 ص

بحث ‏وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات الليبي عمر كتي، خلال لقائه مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، والتحضير لتوقيع وتفعيل مذكرات للتفاهم في عديد المجالات، والمتوقفة منذ 2008، ومناقشة إمكانية انضمام ليبيا إلى برامج الاتحاد لدول جنوب المتوسط للتنمية المستدامة.

واستعرض الطرفان خلال لقائهما، في مقر وزارة الخارجية بطرابلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الثلاثاء، ملف الهجرة غير الشرعية وملف تنظيم عمل منظمات دول الاتحاد الأوروبي غير الحكومية في ليبيا، والتحضير لتبادل الزيارات بين الجانبين، انطلاقاً من شهر سبتمبر المقبل، لتوطيد أواصر العلاقات بين ليبيا ودول الاتحاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك