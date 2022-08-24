قالت مصادر مطلعة للشروق، إن حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، عيّن هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي CIB سابقًا، ومحمد نجيب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لبنك SAIB سابقًا، مستشارين له.



جاء ذلك؛ خلال أول لقاء يجمع حسن عبد الله، مع رؤساء البنوك الحاليين والسابقين، اليوم الأربعاء.

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا، الأسبوع الماضي، بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، لمدة عام، خلفًا لـ طارق عامر.

والتقى القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، مساء اليوم الأربعاء، جميع رؤساء البنوك، حيث استمع لهم جميعا، في كل ما يخص العمل المصرفي، أو المشاكل التي يقابلونها، مع طرح أفكار جديدة بهدف تطوير السياسات النقدية للدولة.

وطغت أزمة الدولار على أغلب وقت اللقاء، حيث تم التشاور بشأن كيفية الخروج من الأزمة الحالية، وطرح الحلول الممكنة.