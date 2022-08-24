تتواصل فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، حيث يقام الجمعة 26 أغسطس حفلين متتاليين على مسرح المحكي.

ففي العاشرة مساء، يقدم أمير الغناء العربي هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي مختارات من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات الطرب، منها "لو روحت بعيد، يا ريتني، وعد مني، نسيانك صعب، مشتريكي، أنا قلبي ليك، متهدديش، لو سمحتوا، ولا بيك ولا بيا، معاك، المفروض سألتك، غلطة، لو بتحب، لسه بتسألي، علي الضحكاية، مسا النور والهنا، التوبة، وأحلف بسماها"، وغيرها.

وفي الثامنة مساء، تقدم المطربة نادية مصطفي وفرقتها مجموعة من أعمالها الخاصة، منها "شدوني عينيك، جاي ف إيه، مسافات، الصلح خير، سلامات" وغيرها.