روسيا تمدد احتجاز مراسل وول ستريت جورنال حتى 30 نوفمبر المقبل

قررت محكمة روسية مرة أخرى، تمديد الحبس الاحتياطي لمراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" في روسيا الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، المحتجز بتهمة التجسس المزعوم، لمدة ثلاثة أشهر.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، (إف إس بي)، قد طلب تمديد الحبس الذي يستمر الآن حتى 30 نوفمبر المقبل، بحسب محكمة موسكو.

واعتقل مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" في مارس الماضي. وكان قد تم تمديد فترة احتجازه حتى نهاية أغسطس الجاري. وترفض الصحيفة وجيرشكوفيتش اتهامات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وذكرت وسائل إعلام في موسكو أنه تم عقد المرافعات مرة أخرى خلف الأبواب المغلقة. ولم تُعقد الجلسة علنا بسبب "الوثائق السرية" في القضية.

وتطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن جيرشكوفيتش. وكانت هناك تكهنات بأنه سيكون هناك تبادل للأسرى بين روسيا والولايات المتحدة، كما حدث في الماضي.

وتم اعتقال جيرشكوفيتش، البالغ من العمر 31 عاما، من قبل جهاز الأمن الفيدرالي في إيكاترينبرج، وهي مدينة في جبال الأورال. وهو متهم بجمع معلومات سرية عن المجمع الصناعي العسكري الروسي لصالح وكالات أمريكية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن جيرشكوفيتش، كان يعمل بموجب اعتماد رسمي. وقامت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بعد ذلك بسحب مراسليها من موسكو خشية الاضطهاد السياسي من قبل الدولة الروسية.

وفي حالة إدانته، يواجه جيرشكوفيتش، وهو مواطن أمريكي من أصول روسية، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.