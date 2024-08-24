جنوب سيناء: رفع 120 طن مخلفات خلال حملة نظافة مكثفة بطور سيناء

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، حملات نظافة مكثفة تجوب جميع أحياء المدينة لتنظيف الشوارع ورفع المخلفات، وزراعة أشجار النخيل وتقليم الأشجار، وذلك ضمن خطة التجميل الجارية بالمدينة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري اللائق بالمدينة.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جاري زراعة أشجار النخيل بمحيط مجمع الفيروز الطبي بحي النصر؛ استعدادًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، وتركيب اللاندسكيب المؤدي للمدخل الرئيسي والشوارع الجانبية المحيطة بالمركز الطبي.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى خلال الحملة تنظيف حي الـ720 وحدة "مبارك الجديد"، ورفع مخلفات صناديق القمامة وكنس الشوارع من الأتربة والغبار، ونقلها بواسطة معدات النقل الثقيل، وتنظيف إزالة البوص والهيش بشاطئ كورنيش الجبيل، إضافة إلى قص وتقليم الأشجار بطريق شارع الشهيد أحمد حمدي وري المساحات بعد نقل مخلفات القص.

وأشار إلى أنه جرى رفع الرمال وتسوية الطريق المواجه لمجمع الفيروز الطبي، وتركيب البلدورات والإنترلوك، وجارِ رصف طريق حي التجارية، وقص وتقليم الأشجار بشارع الشهيد محمود ناجي العواد، بداية من ميدان مدرسة علي مبارك وحتى ميدان الأسدين.

وأكد أنه جرى رفع أكثر من 120 طن مخلفات بجميع الأحياء، ونقلها بواسطة معدات الحملة الثقيلة إلى مقلب القمامة العمومي الخاص بالمدينة، والبدء في فرزها والتعامل معها بالطرق الصحية، مشيرًا إلى أن حملات النظافة تجري بشكل يومي للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.