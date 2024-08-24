أحمد صلاح حسني عن فيلم أوسكار - عودة الماموث: نقدر ننتج أعمال مثل هوليود

تحدث الفنان أحمد صلاح حسني، عن دوره في فيلم «أوسكار - عودة الماموث»، معبرا عن سعادته بخوض تجربة العمل بالشكل الحديث للجرافيكس السينمائية، معلقا: «نقدر ننتج أعمال مثل هوليود».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة: «فخور بكوني جزء من فريق العمل لفيلم أوسكار عودة الماموث، خاصة أنه كان لدي اهتمام كبير بالتحضيرات قبل قراءة الورق».

وأشار إلى أن تجهيز العمل كان جيدًا منذ ما قبل التصوير، متابعًا: «الفيلم أخذ وقته كويس ومش مستعجلين علشان الفيلم فيه مخاطرة وصعوبة كبيرة».

وشدد على أن مشاهد الأكشن في الفيلم كانت صعبة وتطلبت فيزيائية عالية، واهتمامًا بكل التفاصيل وتدريبات قاسية جدا، خصوصا بناء الشخصية نفسيا وبدنيا.

ونوه بأن الفيلم سيعرض في دول عدة، متمنيا أن ينال إعجاب المصريين.

ويدور فيلم «أوسكار - عودة الماموث»، عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة .

ويقوم الفيلم على الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، إذ تتسارع الأحداث في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع المدينة.

فيلم «أوسكار - عودة الماموث» فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سويدان.