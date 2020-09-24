مصمم شعار بطولة العالم لليد: مفتاح الحياة مزج بين الحضارة الفرعونية وكرة اليد

تستضيف مصر بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال، خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ بطولات العالم، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر البطولة بعد استضافتها عام 1999، وأجريت قرعة البطولة في حفل كبير تحت سفح الأهرامات يوم 5 سبتمبر، أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة مع منتخبات السويد وجمهورية التشيك والمنتخب الذي سيتأهل من بطولة الفرصة الأخيرة في أمريكا الجنوبية.

ومن بين التفاصيل المهمة التي حازت على إعجاب الجميع، كان شعار البطولة الذي يحاكي شكل مفتاح الحياة عند قدماء المصريين، والمصمم الذي نفذ الشعار هو شاب مصري يحمل طموح الشباب وإصرارهم على النجاح، وهو أحمد علي حسن، خريج كلية الفنون الجميلة بالقاهرة وحاصل على ماجيستير العمارة، ويعمل حاليا مهندس بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة.

وفي الحوار التالي يتحدث أحمد علي حسن عن شعار البطولة وفكرته وما يرمز إليه:

في البداية، حدثنا عن فكرة تصميم الشعار؟

- بداية أنا فخور لأني ساهمت في بطولة العالم التي تستضيفها مصر من خلال تصميم شعار البطولة، والفكرة جاءت عن طريق إدراك الهوية المصرية لأننا الدولة المستضيفة، وذلك عبر رمز "مفتاح الحياة" الذي أطلق عليه قدماء المصريين اسم "عنخ" بشكل مبسط، وهو الأوسع شهرة عالميًا، وبالتدقيق يمكن معرفة ماهية الرياضة المقامة وهي كرة اليد، بمحاولة قولبة أحد أوضاع اللعبة والتي تميزها عن سائر الرياضات داخل الرمز، مع وضع حد بين النقطتين.

كيف استطعت أن تعبر عن الهوية المصرية وعن كرة اليد في هذا الشعار؟

- دمجت في الشعار بين أحد اشهر وأقدم الرموز المستخدمة باللغة الهيروغليفية، وهو مفتاح الحياه "عنخ"، مع رسم مجرد للاعب كرة اليد فى وضع تسديد الكرة واقفًا على إحدى قدميه، فهو تصميم مجسم "ثلاثي الأبعاد" سهل ممتنع، ذو خطوط بسيطة مستوحاة، وتحاكى رمز وتميمية فرعونية بشكل بسيط دون معالجة تغير من معالم الرمز، ومحاولة اكتشاف أبعاد جديدة من خلال استخدام عناصر ومفردات الحضارة الفرعونية، مع العلم أنه سبق استغلال هذا الرمز مرارًا وتكرارًا عبر عدة مناسبات وبطولات.

لماذا تحديدا اخترت رمز "عنخ" أو مفتاح الحياة؟

- هو رمز ذو قدسية خاصة بالحضارة الفرعونية القديمة، فهو محمول من قبل المعبودات أو الملوك لمنح أو تلقى الطاقة الكونية والنشاط، ويعد من أحد الرموز التي استخدمت من قبل المصري القديم لمنحها طبيعة خيالية عبر منحها ذراعين؛ لتؤدي بعض الأنشطة كما ظهر ببعض النقوش الجدارية.

ما هي المدة التي استغرقتها في إعداد الفكرة وتنفيذها؟

- استغرق التصميم قرابة الأسبوع للوصول للفكرة وتنقيحها، وبعد الإعلان عن الشعار قامت شركة "The Brand Bees" بمعالجة التصميم وإحداث تغييرات ثانوية غير جذرية، حيث تضمنت شروط المسابقة استجابة الفائز لتعديلات الاتحاد إن وجدت، واقتصرت التعديلات على تمييز الرأس والكرة عبر تفريغ لوني حولها ومعالجة الألوان للحد من التعدد اللوني المستعمل في التصميم الأصلي، ولم تؤثر التعديلات على جوهر التصميم والفكرة.

إلى أي شيء يهدف الشعار؟

- يهدف الشعار لتحقيق مفهوم تثقيفي تعليمي، وذلك عبر نشر أهمية الحضارة الفرعونية ومفرداتها لدفع المتلقي إلى البحث والتعلم ومعرفة الرمز والحضارة التي ينتسب لها وما يمثله من معانى، كما يهدف أيضًا لتحقيق بعد ترويجي سياحي عن مصر ومعالمها السياحية عبر استغلال أهمية البطولة وانتشارها بين أفراد المجتمع المصري والعالمي، بالإضافة إلى البعد التسويقي عبر الترويج للمنتجات التراثية.

ما هو الحافز الذي كان لديك قبل التفكير بالشعار، وبعد العمل عليه؟

- الحافز الشخصي كان تحد شخصي لقدراتي التصميمة والمعرفية وعمل تصميم متميز يحدث علامة فارقة ويظل أيقونة بصرية لأبعد مدى، خاصة وأن التصميم جاء بعد طرح مسابقة مفتوحة للجميع من المتخصصين فى المجال وغيرهم مما مثل تحد كبير ورائع.

صف لنا شعورك بعد فوز الشعار الخاص بك؟

- إحساس بالفخر والسعادة لتحقيق مثل هذا الانجاز كون البطولة عالمية؛ مما يحقق سعة الانتشار على المستويين المحلى والعالمي، والإحساس بحجم المسئولية التي أصبحت على عاتقي لتخرج تصميماتي المستقبلية على ذات المستوى بمشيئة الله.

ما هي المفاجأة التي تتواجد بالشعار؟

- المفاجأة التي تتواجد في التصميم أن البطولة تحمل الرقم 27 وتم استعمال الرقمين 2،7 باللغة الانجليزية وترتيبهما بوضعية تعكس الرمز المصري "عنخ" ووضع لاعب كرة اليد بوضع التسديد عبر تحريك رقم 2 لأعلى وأسفله رقم 7 والتقائهما عند النقطة الطرفية السفلية والعلوية لكل منهما على الترتيب، وهو ما يمثل تميزًا إضافيًا ويعد شكلاً جديدًا في الإبداع.