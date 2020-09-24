المنشآت السياحية تطالب أعضائها بسرعة تقديم مستندات الحصول على إعانات صندوق الطوارئ

دعا عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لم يتقدموا من قبل في الحصول على إعانات من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، والمقر من قبل الدولة لدعم القطاع السياحي في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد؛ بسرعة التقدم بالمستندات المطلوبة لاستحقاق الإعانات وفقا لاشتراطات الصندوق.

وقال المصري، في تصريحات صحفية، إن جهود اتحاد الغرف السياحية ممثلا في مجلس الإدارة برئاسة أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد، نجحت في إقناع المسئولين عن صندوق الطوارئ بضرورة إعادة فتح الباب مرة أخرى أمام المنشآت السياحية بمختلف أنشطتها للتقدم بالمستندات التي تؤكد استحقاقها لهذه الإعانات من الصندوق، خاصة وأن الاتحاد والغرف السياحية الخمسة تلقت شكاوى من عدد غير قليل من أعضائها بعدم التمكن من إعداد المستندات المطلوبة منهم في الوقت المحدد، وأن عددا كبيرا منهم لم يتابع هذه المكاتبات المرسلة من الغرف نتيجة لتوقف النشاط السياحي.

وأضاف أن الاستجابة الرائعة من المسئولين بصندوق الطوارئ ،وتقديرهم للظروف السيئة التي تمر بها السياحة منذ شهر مارس وحتى الآن، كانت وراء الموافقة بإعادة فتح الباب أمام المنشآت المتخلفة عن التقدم بمستنداتها لصرف الاعانات ، والتي جاءت في إطار التنسيق والتعاون والتفاهم والتناغم بين الاتحاد والغرف الخمسة التابعة، وبين صندوق الطوارئ.

وشدد على كافة المنشآت السياحية بمختلف أنشطتها بسرعة التقدم بالمستندات المطلوبة وتقديمها إلى الغرف التابعة لها قبل غلق الباب في الموعد المحدد وهو الانين المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري، والذي يُعد آخر موعد وفرصة للحصول على الإعانات المستحقة للمنشآت السياحية.

وكشف عن أن الصندوق سمح للمنشآت السياحية بمختلف أنشطتها التي تقدمت للحصول على قروض في إطار مبادرتي وزارة المالية، والبنك المركزي، ولم تحصل على القرض حتى تاريخ تقديم الطلب، وفقا لإقرار يتم تقديمه ضمن المستندات المقدمة للحصول على الإعانات من صندوق الطوارئ.

وأوضح أن المستندات التي طلبها الصندوق للصرف تتضمن تقديم طلب على ورق المنشأة وموقع من الممثل القانوني ومختوم بخاتم المنشآة للاتحاد متضمنا الأرقام التأمينية للمنشأة على سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعة االأولى من الإعانة، بالإضافة إلى تقديم طلب على ورق المنشآة وموقع من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب) يقر فيه بعدم استفادة الشركة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي، أو وزارة المالية أو أية مبادرات صادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع اعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المنشأة والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأشار إلى أن اتحاد الغرف السياحية سيتسلم طلبات صرف الدفعة الأولى من المنشآت واستيفاء الشق الخاص به بالطلب المقدم من المنشآة والمتضمن إقرار الاتحاد بتقدم أو عدم تقدم المنشآة للاتحاد للاستفادة من مبادرة وزارة المالية وذلك طبقا لسجلات الاتحاد ومراجعتها واعتمادها وتسليم أصول الطلبات للصندوق، وأن يتم استيفاء الطلبات المقدمة في شكل اكسيل شيت Excel Sheet.