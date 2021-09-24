مصادر: الرئيس التونسي يعلن تشكيل الحكومة الجديدة اليوم

توقعت مصادر تونسية، أن الرئيس قيس سعيد، سيعلن، اليوم الجمعة، عن تشكيل الحكومة الجديدة، كما سيعلن عن تعيين توفيق شرف الدين رئيسا لها.

وأضافت المصادر، وفق ما نقلت عنهم، صحيفة "الشروق" واسعة الانتشار في تونس، أن أغلب الوزراء سيتغيرون، فيما قد يعتمد التشكيل الجديد للحكومة على طريقة الأقطاب، مثل القطب الاقتصادي والمالي، ويقوده وزير سابق للمالية زمن أزمة الحكم في تونس ما بعد عام 2011، والمعروف بعلاقاته الدولية المالية الواسعة.

يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، كان قد أصدر أول أمس الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية.