تراجع أسعار العملات الرقمية المشفرة متأثرة بمساعي الصين للحد من المضاربات عليها

هوت قيمة العملات الرقمية المشفرة حيث كثفت الصين مساعيها للحد من المضاربات على العملات المشفرة وإصدارها.



وهوى سعر عملة بيتكوين بنسبة 7% ليصل إلى 41 ألفا و569 دولارا للعملة الواحدة في التعاملات الصباحية في نيويورك. وكانت الخسائر أشد لعملات أخرى، حيث تراجعت عملات إيثر و"إي أو إس" ولايتكوين وداش كلها بأكثر من 10%.



كما تعرضت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة لضغوط، حيث انخفض سهم ماراثون ديجيتال هولدنجز بنسبة 6ر6%، بينما خسر سهم مايكروستراتيجي 8ر5% من قيمته.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم نقلا عن بيان على موقع بنك الشعب الصيني المركزي على الانترنت، أن كل المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة هي معاملات غير قانونية.



ووفقا لإرشادات على الموقع الالكتروني للجنة التخطيط الاقتصادي الصينية، فإن هناك مهمة عاجلة للصين لاستئصال جذور إصدار العملات المشفرة، وأن الإجراءات الصارمة الصينية مهمة من أجل الوفاء بمستهدفات انبعاثات الكربون.