حصيلة الوفيات السنوية للمهاجرين عبر المتوسط تتضاعف إلى 785 شخصا

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قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 785 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام، خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية انطلاقا من غرب أفريقيا.

ويبلغ الرقم ضعف العدد المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر فرانك لاتشكو مدير مركز تحليل بيانات الهجرة التابع للمنظمة أنه من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي للوفيات على طول هذا المسار أعلى بكثير.

ولطالما اكتشف صيادون جثثا لأشخاص غرقوا على طول مسار الهجرة هذا.

واختفى نحو 36 قارب مهاجرين في الفترة بين يناير ونهاية يونيو، وفقا لمنظمة كاميناندو فرونتيراس الإسبانية للإغاثة.

وقال لاتشكو إن معظم الأفارقة من غرب القارة ليس لديهم خيار للهجرة بشكل قانوني، لذا يحاولون القيام برحلة محفوفة بالمخاطر في عرض البحر.