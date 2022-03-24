الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية ربما تستعد لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة

ذكر مسؤولون، اليوم السبت، أن الجيش الكوري الجنوبي رصد أنشطة في كوريا الشمالية، تشير إلى أنها ربما تستعد لإطلاق صاروخ باليستي، من غواصة، قبالة ساحلها الشرقي.

تأتي تلك المؤشرات المثيرة للشكوك من جانب بيونج يانج، فيما تستعد كوريا الجنوبية وأمريكا لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، تشارك فيها حاملة طائرات نووية أمريكية، في نهاية هذا الشهر، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت.

ومن جهة أخرى، تخطط نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، لزيارة سول يوم الخميس المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.

وذكر مسؤول عسكري: "نراقب عن كثب التسهيلات والأنشطة الكورية الشمالية المتعلقة بإطلاق صاروخ باليستي من غواصة. ونحافظ على وضع استعداد شامل".

وأفادت مصادر بأن الجيش رصد مؤخرا مؤشرات محتملة لإجراء اختبار لصاروخ باليستي من غواصة، في مدينة "سينبو" على السواحل الشرقية من كوريا الشمالية.

كانت كوريا الشمالية قد اختبر إطلاق صاروخ باليستي من غواصة في أكتوبر الماضي، إضافة إلى اختبارات سلسلة من الصواريخ الباليستية من البر.